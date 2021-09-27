طلائع الجيش يكشف تطورات صفقة عمر جابر ومصير ثلاثي الفريق

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أكد العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه ناديه لم يحسم حتى الأن بشكل رسمي التعاقد مع عمر جابر، ظهير أيمن نادي بيراميدز.

وقال أحمد المهدي، في تصريحات تلفزيونية :"لم نحسم حتى الان التعاقد مع عمر جابر، بشكل رسمي حيث مازال يتبقى بعض الأمور المتعلقة بالصفقة"، مشيرصا:"نبحث عن تدعيم الفريق بصفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية".

وأشار :"انضمام الثلاثي مهند لاشين، أحمد سمير، الحارس محمد بسام، لمعسكر المنتخب الوطني، يعد انجازًا كبيرًا للفريق، وهذا دليل على المجهود الكبير الذي بذله اللاعبين في الفترة الماضية".

وأوضح :"اللاعبون الثلاثة، لديهم عروضًا من أندية كبيرة في الدوري الممتاز، ورحيلهم من عدمه، هو قرار إدارة النادي".