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تعرف على موعد وملعب مباراة وليبيريا فى أولى مهام كيروش مع الفراعنة

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تعرف على موعد وملعب مباراة مصر وليبيريا فى أولى مهام كيروش مع الفراعنة تعرف على موعد وملعب مباراة وليبيريا فى أولى مهام كيروش مع الفراعنة

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يلتقى الوطنى الأول لكرة القدم وديا مع منتخب ليبيريا ضمن استعدادات الفراعنة لمباراتي ليبيا فى التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 .

وتقرر ان تقام المباراة يوم الخميس المقبل على ارض ملعب برج العرب عند التاسعة مساء .

وتعد مباراة ليبيريا هى أولى مهام المدير الفنى الجديد مع منتهب الفراعنة ويامل تحقيق نتيجة واداء يقدم من خلاله أوراق اعتمادة لدى الجماهير المصرية .

واستقر البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب ، على استبعاد 7 لاعبين من القائمة المبدئية للمنتخب، والتى سبق أن تم الإعلان عنها أمس الأول، وذلك عقب خوض مباراة ليبيريا الودية المقرر لها الخميس المقبل، والتى تأتى ضمن استعدادات المنتخب لمواجهتى ليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

المصرى اليوم

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