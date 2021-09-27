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مورينيو ينتقد التحكيم بعد خسارة ديربي روما ويتشاجر مع الصحافيين

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مورينيو ينتقد التحكيم بعد خسارة ديربي روما ويتشاجر مع الصحافيين مورينيو ينتقد التحكيم بعد خسارة ديربي روما ويتشاجر مع الصحافيين

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سيطرت حالة من الغضب الشديد على البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي عقب خسارة فريقه لمباراة ديربي العاصمة الإيطالية أمام نظيره لاتسيو في بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وتعرض روما للخسارة أمام نظيره لاتسيو بنتيجة 3-2، وطالب مورينيو خلال المواجهة بركلة جزاء صحيحة لفريقه لكن الحكم لم يلتفت له وأشار باستمرار اللعب.

وأطلق مورينيو تصريحات ساخنة بعد المباراة مباشرة هاجم فيها التحكيم وقال: كرة القدم في إيطاليا تقدمت كثيراً لكم الحكام ومساعديهم خلف تقنية الفار دمروا اللعبة التي نعشقها.

كما أكدت تقارير صحفية أن مورينيو غادر المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة غاضباً وبشكل مفاجيء بعد التشاجر مع عدد من الصحافيين المتواجدين في قاعة المؤتمر الصحفي.

المصرى اليوم

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