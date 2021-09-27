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محاولات من الشناوي لإقناع الخطيب بإلغاء عقوبة الـ 300 ألف جنيه على لاعبي الأهلي

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محاولات من الشناوي لإقناع الخطيب بإلغاء عقوبة الـ 300 ألف جنيه على لاعبي الأهلي محاولات من الشناوي لإقناع الخطيب بإلغاء عقوبة الـ 300 ألف جنيه على لاعبي الأهلي

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يسعى قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حارس المرمى محمد الشناوي لإلغاء العقوبة الكبيرة الموقعة على لاعبي الفريق والخاصة بخصم 300 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في الفريق وعضو في الجهاز الفني.

كان محمود الخطيب رئيس النادي قد فرض غرامة على لاعبي الفريق 300 ألف جنيه بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش.

وخسر الأهلي لقب السوبر عن الموسم الماضي بعد خسارته أمام نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح في الأسبوع الماضي.

وعقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل التحدث مع محمود الخطيب لإلغاء عقوبة الـ 300 ألف جنيه التي فرضها على اللاعبين عقب خسارة لقب كأس السوبر.

وعلمت "المصري اليوم" أن الخطيب يرفض تماماً فكرة إلغاء العقوبة خاصة أن العقوبة لم يتم فرضها لخسارة مباراة أو لقب وإنما لافتقاد روح الأهلي في المباريات من جانب اللاعبين ويجب أن تشعر الجماهير ومتابعو الفريق أن روح الأهلي موجودة في مبارياته.

المصرى اليوم

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