المصري: أحمد رفعت أغلق ملف الرحيل..ونعاني من أزمة مالية

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أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على انتهاء أزمة أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال طارق هاشم، في تصريحات تلفزيونية :«أزمة أحمد رفعت، مع المصري انتهت، حيث أغلق اللاعب ملف الرحيل عن النادي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق».

وأضاف:«اللاعب تقدم باعتذار لمجلس الإدارة وللاعبين والجهاز الفني بقيادة معين الشعباني، عن ما بدر منه، وتركه معسكر الفريق في بورسعيد».

وأشار :«نعاني من أزمة مالية طاحنة، مثل كل الأندية الشعبية، ولكننا نجحنا في تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، بعدما دفع سمير حلبية، رئيس النادي 25 مليون جنيه، من جيبه الخاص»