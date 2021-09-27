تامر سمير يشيد بحراس براعم فريق الاتصالات

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أشاد تامر سمير إسماعيل مدرب حراس براعم فريق الاتصالات بحراس فريقه بعد المستوي الفني الجيد الذي ظهروا به خلال فترة الاعداد الحالي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقال تامر سمير إسماعيل مدرب حراس براعم فريق الاتصالات يضم أكثر من حارس مميز تألقوا بشكل قوي مع الفريق، على رأسهم عمرمحمود بدوي حارس 2012، وأدم أحمد سمير حراس فريق 2011 ومراد رياض أمين حارس 2012.

وأشار إلى أن الفريق سينافس على بطولة البراعم في الموسم المقبل بعد تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي وسد احتياجات الفريق الفنية في الفترة الماضية بالاتفاق مع إدارة النادي التي وفرت كل الدعم.