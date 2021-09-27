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أزمة فى ديربي جدة بالدورى السعودي

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أزمة فى ديربي جدة بالدورى السعودي أزمة فى ديربي جدة بالدورى السعودي

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أثير الجدل حول ملعب مباراة ديربي جدة، والذى يجمع بين الاتحاد والأهلي، المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة «الرياضية»، ، أن الجدل المثار حاليًا حول ملعب المباراة، أشعل الإثارة المبكرة بين الناديين، بعدما أعلنت وزارة الرياضة منذ أيام، أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بات جاهزًا لاستقبال المباريات، بعد 9 سنوات كان فيها خارج الخدمة للصيانة والتوسعة.

ويتردد بقوة أن وزارة الرياضة تسعى لافتتاح الملعب بحلته الجديدة، في مباراة الديربي، وترحب إدارة أهلي جدة بالأمر.

ويدرك أهلي جدة، أنه ليس في أفضل أحواله، وبالتالي إقامة المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بسعته الجماهيرية 60% من طاقته الاستيعابية (29 ألف متفرج) ستكون فرصة لحرمان اتحاد جدة من جماهيره الغفيرة التي تزحف خلفه، خاصة أن المباراة تعتبر على ملعبه.

على الجانب الأخر، إدارة اتحاد جدة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تقدمت بطلب رسمي لإقامة الديربي على ملعب الجوهرة المشعة، بطاقته الاستيعابية نحو 60 ألف متفرج، مما يمنح الفرصة أمام الجماهير الاتحادية لكثافة عددية أكبر.

المصرى اليوم

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