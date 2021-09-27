40 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات نادي المنيا

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أغلقت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات نادي المنيا، باب تلقي طلبات الترشح لمجلس الإدارة، حيث شهد اليوم الاخير تقدم 10 مرشحين، ليرتفع عدد المرشحين لخوض الانتخابات إلى 40 مرشحا.

بينهم مرشحين بينهم 2 على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و5 على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، و6 على منصب أمين الصندوق، و23 مرشحا على مقاعد العضوية فوق السن، و4 مرشحين على مقعدي العضوية تحت السن.

وجاءت اسماء المرشحين كالتالي على منصب رئيس مجلس الإدارة عاطف عبدالجابر محمد، الرئيس الحالي، وعضو مجلس شورى سابق، ومحمد حمدي ماضي، باحث قانوني بإدارة المنيا التعليمية.

وعلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد عمر محمد، ووافي محمد منصور، ومصطفى فتحي يونس، وأحمد ثروت أحمد، وأحمد عاطف ،

وعلي منصب أمين صندوق، أحمد مصطفى أحمد، ورأفت أحمد مختار ومصطفى محمد سيد وخالد فايز عبدالعزيز ومحمد فتحى محمد، وجمال سالم وراد .

منصب عضو مجلس إدارة فوق السن: وائل حسين محمد، وسامح عبدالحكيم عبدالمجيد ومحمد أبوالقاسم محمد وياسر عبدالوهاب محمد وشادي عادل شادي وايمن محمد عبدالرحمن وياسر السيد دياب واسامة عبدالخالق عبدالوهاب وأحمد خيري محمد مرزوق ومحمد رجب نجيب ومحمد طارق الفولي وأحمد على حلمي وأيمن عمر محمد ونور الدين مدكور حسن.

وعصام محمد عبدالحميد وهشام شهير محمد ومحمد فاروق عبدالحميد وأحمد على محمود وعمرو بدوي عبدالغني ورحاب سراج الدين محمد واسلام بشر كيلاني ومحمد على محمد وهاني أحمد هشام.

منصب عضو مجلس إدارة تحت السن، محمود فتح الله عبدالفتاح وعلي بهاء فكري وباسل عماد عبدالبديع واسلام رفعت مهني.