«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر

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بدأت أعمال لجنة تحكيم مسابقة «المواهب الذهبية» لذوي القدرات الخاصة في دورتها الرابعة، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم، وتستمر حتى 30 سبتمبر بسينما الهناجر.

يرأس لجنة التحكيم د. مصطفى محمد، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وتضم في عضويتها أ.د. محمد علاء فتحي الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، المايسترو د. مدحت عبدالسميع أستاذ التأليف الموسيقي للوتريات ومايسترو فرقة أم كلثوم، أ.د عصام عزت الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للباليه، أ.د. نسرين رشدي وكيل معهد الكونسيرفتوار، د. سحر أمين بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، د. سماح إسماعيل الأستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والفنان أحمد عبدالله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الاوبرا .

تقدم للمسابقة 130 متسابق من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، القليوبية، الدقهلية وأسيوط، حيث تقدمت 9 فرق غنائية في مجال الغناء الجماعي، 50 مشترك في مجال الغناء الفردي، 20 متسابق في مجال العزف الموسيقي، بالإضافة إلى 48 متسابق في مجال الاستعراض.