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بـ«شارة النصر»، التي داوم أطفال سعوديون على رفعها طوال الاحتفالية، احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ٩١ للمملكة، مساء أمس بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية، على رأسها مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية، واللواء أ ح فهمي هيكل قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وفِي كلمته؛ هنأ محافظ الإسكندرية السفير والجالية السعودية بالإسكندرية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، معرباً عن سعادته واعتزازه بحضور العيد الوطني السعودي إلى جوار الأشقاء السعوديين وفي رحاب المجتمع السكندري.

وأشار «الشريف» إلى أن مصر والسعودية هما القلب النابض للعروبة ورمز الأخوة والمحبة، مؤكداً على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، ومشيداً بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.القنصل السعودى بالاسكندرية: المملكة تشهد قفزات تنموية تسعى لاستثمار مكامن القوة.

بدوره قال السفير أن المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني الحادي والتسعون هذا العام، وهي تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، تأتي، في إطار نهضة شاملة يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف «الهويشان»، إن اليوم الوطني مناسبة غالية وذكرى تتجدد في قلوبنا كل عام فهو يوم يحتفل به أبناء الشعب السعودي بذكرى توحيد المملكة على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي لم الشمل بعد الشتات ووحد الكلمة بعد الفرقة ليبني وطنا عظيما، قائما على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية وإقامة العدل.

وأشار إلى أن رؤية التطوير للمملكة العربية السعودية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى لاستثمار مكامن القوة التي تتمتع بها من موقع استراتيجي متميز.

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)

بـ"شارة النصر" .. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ ٩١ بحضور قيادات تنفيذية ودبلوماسية (صور)