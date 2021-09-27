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أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

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أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج

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يكثف رجال مباحث القاهرة بالقاهرة جهودهم لكشف حقيقة العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بالمطرية ،ورجحت التحريات انها قامت بشنق نفسها داخل شقتها بمنطقة المطرية بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة .

تم إخطار قسم شرطة المطرية بواقعة العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها ،وبالإنتقال عثر على جثة ربة منزل، في منتصف العشرينيات من العمر، ترتدي كامل ملابسها وحول رقبتها إصابات، وبسؤال أسرة المجني عليها اتهمت الزوج بقتلها بسبب وجود خلافات وتم التحفظ عليه لحين الانتهاء من جمع التحريات وجار مناقشة الجيران لمعرفة وجود خلافات بين المجنى عليها وزوجها من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة .

المصرى اليوم

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