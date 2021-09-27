«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الفريق الطبي لجراحات العظام بمستشفى الكرنك في علاج مريض يبلغ من العمر 43 عاما يعاني من قطع بالغضروف الهلالي الداخلي والخارجي وقرحة بالركبة اليمنى وقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي، وأجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط يسددها منتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، انه تم عمل منظار استكشافي للركبة وتهذيب للغضروف الهلالي الداخلي والخارجي للركبة وتم عمل تثقيب لقرحة الركبة اليمني.

وقد شارك في إجراء العملية كلا من: الدكتور/ محمود عبدالوهاب «استشاري إصابات الملاعب ومناظير العظام وأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل جمعية تثبيت الكسور بسويسرا»، الدكتور / محمود عمر «أخصائي جراحة العظام بالمستشفى»، الدكتور/ عمرو حسين «أخصائي جراحة العظام بالمستشفى». الدكتور/ محمد بدوي «أخصائي جراحة العظام بالمستشفى»، الدكتور/ وسام الإسلام «أخصائي جراحة العظام بالمستشفى»، الدكتور/ مينا مجدي«أخصائي التخدير بالمستشفى»، الدكتور/ إيهاب صفوت يوسف «أخصائي التخدير بالمستشفى». وبمشاركة متميزة من فريق التمريض برئاسة محمد على طاهر أخصائي التمريض وعبدالرحمن محمد ضوي.