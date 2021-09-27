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إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر

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إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر

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أعلنت مديرية الصخة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، أماكن الفرق المتنقلة لتلقي لقاح كورونا في مراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة، تحديد أماكن تلقي لقاح كورونا في مركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب، مركز شباب الميناء بالغردقة، مركز شباب سفاجا بمدينة سفاجا، مركز شباب مبارك بالقصير، مركز شباب مرسى علم، مركز شباب الشلاتين.

وطالبت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، المواطنين اللذين لم يحصلوا على لقاح كورونا بالتوجه إلى أي من مراكز الشباب المحددة للتسجيل والتطعيم، في حال عدم تلقي رسالة بموعد تطعيم بالأماكن الثابتة.

المصرى اليوم

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