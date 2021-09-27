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التحفظ على ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير في الإسكندرية (صور)

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التحفظ على ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير في الإسكندرية (صور) التحفظ على ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير في الإسكندرية (صور)

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شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية بالاسكندرية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبدالحميد رئيس الرقابة التجارية،حملات أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الاجراءات الادارية حيالها.

وقال «الطيب»، أن الحملات تأتي في اطار تشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر حماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس، حيث تم ضبط محل بمنطقة العطارين لحيازته وعرضه للبيع ملابس رجالي ومستلزمات ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة.

وأوضح أنه تم تحريز ٦٠ بدلة رجالى، و٥٠ كرافتة رجالى، و١٥ حزام رجالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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