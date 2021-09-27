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أعلنت لجان المتابعة الدورية والفحص التابعة لإدارات الاسكندرية الزراعية، سلامة محصول القطن هذا العام وانه بحالة جيدة، وذلك في اطار حملات دورية تقوم بها لجان مديرية الزراعة برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، للحصول على محصول جيدة وإنتاجية عالية.

وقال «صالح»، أن لجنة برئاسة المهندس الأمير الخولى رئيس قسم المكافحة بإدارة العامرية الزراعية، قامت بالمرور ومتابعة حالة محصول القطن بزمام إدارة العامرية، وتلاحظ أن المحصول بحالة جيدة ونسبة التفتيح تخطت 25% حتى الآن، نظراً تأخير ميعاد الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عن بقية المحافظات الأخرى.

وتوقع «صالح»، أن يكون الموسم الحالي للقطن على مستوى الجمهورية من أعلى المواسم التي يحصل الفلاح فيها على سعر مميز للقنطار، وخاصة بمحافظات الوجه القبلى، والتى شهدت أولى مزادات تسويق محصول القطن لإنتاج 2021، منذ أيام، حيث سجل سعر القطن في أول مزاد علنى للبيع في الموسم الجديد لمحصول 2021، نحو 3715 جنيهًا للقنطار.

وقال أنه لأول مرة يتجاوز سعر قنطار القطن في محافظات الوجه القبلى حاجز الـ 3700 جنيه في بداية الموسم، وهو أعلى سعر يسجله القنطار بمحافظات وجه قبلي، وبزيادة تقارب 1919 جنيهًا للقنطار عن سعر بداية المزاد العلنى بمحافظات وجه قبلى مقارنة بالعام الماضى 2020، متوقعاً أ يشهد سعر قنطار القطن هذا العام بالنسبة لمحافظات الوجة البحرى سعر أعلى مقارنة بالمحافظات الأخرى في هذا الموسم.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة في الاسكندرية تصل إلى 1000 فدان، فيما تأخرت الاسكندرية عن باقى المحافظات في زراعة القطن نظرا لطبيعة مناخها.

"زراعة الإسكندرية": نسبة تفتيح القطن تخطت 25% والمحصول بحالة جيدة (صور)

"زراعة الإسكندرية": نسبة تفتيح القطن تخطت 25% والمحصول بحالة جيدة (صور)