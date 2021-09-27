لجنة من مركز بحوث الصحراء تتفقد قري مركز الحسنة بوسط سيناء

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تفقدت لجنة من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من القري بمركز الحسنة في وسط سيناء، وذلك لتنفيذ عدد نت الأنشطة البحثية والتطبيقية داخل القري للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة بتوسيع الرقعة الخضراء، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن اللجنة تفقدت قري مركز الحسنة على مدار أسبوع برفقة المهندس مدحت ابو جبل، مدير الإدارة الزراعية بالحسنة.

أضاف عفش، أن اللجنة التقت بعدد من المزارعين في تلك القري واستمعت إلى مطالبهم والتي تمثلت في، ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، توفير معصرة زيتون، تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج الزراعي، حفر الأبار العميقه خاصه القري المحرومه منها.

كما طالب المزارعون بتوفير الصوب الزراعية، وتوفير شركه متخصصه لإصلاح الأبار العميقه، وتوفير شبكات إتصال تليفوني، وتسهيل التسويق الزراعي.