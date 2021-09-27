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بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع عمارات المساعيد بتكلفة 80 مليون جنيه

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بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع عمارات المساعيد بتكلفة 80 مليون جنيه بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع عمارات المساعيد بتكلفة 80 مليون جنيه

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بدأت منطقة تعمير شمال سيناء في تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل مشروع إعادة تأهيل وتجديد عمارات المساعيد بالعريش.

وقال المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن هذه المرحلة تتضمن ازالة عدد 10 عمارات سكنية واعادة انشائها بتكلفة 80 مليون جنيها واعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أية تكلفة أو مبالغ مالية.

وأشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل وترميم عمارات المساعيد بلغت تكلفته الاجمالية 445 مليون و700 ألف جنيها، حيث بدأ بترميم عدد ٥٤ عمارة سكنية على ٥ مراحل باجمالى 54 عمارة سكنية، وذلك بإزالة الحوائط والواجهات القديمة المتهالكة والصرف الصحي القديم وتدعيم الأعضاء الخرسانية من أعمدة وكمرات وأسقف على حسب حالتها الانشائية، وتكلف ذلك 105 ملايين و700 ألف جنيها، وتم تسليمها لأصحابها واعادة اقامتهم فيها.

وأضاف أن المراحل التالية تضمنت ازالة واعادة انشاء باقى العمارات على 3 مراحل بتكلفة اجمالية تبلغ 340 مليون جنيها، حيث تم تسليم العمارات التي تم الانتهاء منها إلى أصحابها، وتتبقى المرحلة الثامنة والأخيرة التي بدأت المنطقة في تنفيذها، تمهيدًا لاعادة تسليمها إلى أصحابها والاقامة بها مرة أخرى بعد انشائها وتجهيزها بالمرافق الأساسية.

ونوه إلى أنه خلال فترات ومراحل الترميم والازالة والانشاءات تكفلت الدولة بتوفير سكن مناسب لأصحاب الوحدات السكنية بتلك العمارات حتى تم الانتهاء منها واعادة المواطنين اليها مرة أخرى.

ويأتى ذلك في اطار سعى الدولة الدؤوب نحو رفع المعاناة وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.. حيث أن حى المساعيد يعتبر من الأحياء السكنية السياحية بمدينة العريش، ويقع في مدخل المدينة الغربى وعلى ساحل البحر المتوسط .

يذكر أن مشروع عمارات حي المساعيد يبلغ عددها 105 عمارات تابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

المصرى اليوم

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