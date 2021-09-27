فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين

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بعد دراسات توصفه بأنه يؤثر في الصحة العقلية لهم

دافعت شركة "فيسبوك" الأمريكية عن موقعها للتواصل الاجتماعي المصوّر "إنستجرام"، بعد تقارير نشرت دراسات توصفه بأنه قاتل ويؤثر في الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وقالت فيسبوك في تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إن تلك البيانات التي تجمعها فيسبوك لا تعبّر عن واقع إنستجرام الحقيقي.

ووصفت براتيتي رايشودري؛ نائب رئيس فيسبوك، ورئيس قسم الأبحاث في فيسبوك، أن الطريقة التي تمّ نقل الأبحاث الداخلية غير دقيقة، وتمّ تحريفها من قبل وسائل الإعلام.

وحاولت فيسبوك كثيراً المراوغة بشأن محتويات الدراسة، التي أمر مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة، بعدم طرحها للجمهور، لعدم التأثير على شعبية إنستجرام.

وعبّرت رايشودي عن استيائها من كشف الدراسات الداخلية، التي ركزت على نقطة وحيدة من المشكلات التي تواجه إنستجرام دون غيرها من المشكلات.

ورفضت المسؤولة، الكشف عن البيانات الحقيقية التي توصلت إليها الدراسات، وأصرت أنها معلومات داخلية سرية.