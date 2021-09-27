أخبار عاجلة

مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو» -
محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور) -
يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف) -
غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل -
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين -
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية -
احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ -
آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين -
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة -
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين

Print
فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين
بعد دراسات توصفه بأنه يؤثر في الصحة العقلية لهم

فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين

دافعت شركة "فيسبوك" الأمريكية عن موقعها للتواصل الاجتماعي المصوّر "إنستجرام"، بعد تقارير نشرت دراسات توصفه بأنه قاتل ويؤثر في الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وقالت فيسبوك في تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إن تلك البيانات التي تجمعها فيسبوك لا تعبّر عن واقع إنستجرام الحقيقي.

ووصفت براتيتي رايشودري؛ نائب رئيس فيسبوك، ورئيس قسم الأبحاث في فيسبوك، أن الطريقة التي تمّ نقل الأبحاث الداخلية غير دقيقة، وتمّ تحريفها من قبل وسائل الإعلام.

وحاولت فيسبوك كثيراً المراوغة بشأن محتويات الدراسة، التي أمر مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة، بعدم طرحها للجمهور، لعدم التأثير على شعبية إنستجرام.

وعبّرت رايشودي عن استيائها من كشف الدراسات الداخلية، التي ركزت على نقطة وحيدة من المشكلات التي تواجه إنستجرام دون غيرها من المشكلات.

ورفضت المسؤولة، الكشف عن البيانات الحقيقية التي توصلت إليها الدراسات، وأصرت أنها معلومات داخلية سرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين

بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين

بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية

بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية

احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ

احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19