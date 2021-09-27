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صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
شملت 32 جولة على المجمعات التجارية و212 على محال التجزئة والمطاعم

صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة القصيم 1743 جولة رقابية خلال شهر أغسطس من عام 2021م، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كوفيد-19.

وشملت الجولات الرقابية 32 جولة على المجمعات التجارية و212 جولة على محال التجزئة والمطاعم والمقاهي وصوالين الحلاقة والتموينات، كما بلغ عدد الجولات الميدانية لأماكن الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وسكن العمالة 5 جولات، فيما بلغ عدد الجولات على الفعاليات الترفيهية بالمنطقة 3 جولات، وبلغ عدد الجولات في أسواق النفع العام 3 جولات، وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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