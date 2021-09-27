صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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شملت 32 جولة على المجمعات التجارية و212 على محال التجزئة والمطاعم

نفّذت صحة القصيم 1743 جولة رقابية خلال شهر أغسطس من عام 2021م، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وشملت الجولات الرقابية 32 جولة على المجمعات التجارية و212 جولة على محال التجزئة والمطاعم والمقاهي وصوالين الحلاقة والتموينات، كما بلغ عدد الجولات الميدانية لأماكن الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وسكن العمالة 5 جولات، فيما بلغ عدد الجولات على الفعاليات الترفيهية بالمنطقة 3 جولات، وبلغ عدد الجولات في أسواق النفع العام 3 جولات، وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.