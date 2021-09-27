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«وضعها في حقيبة وتركها تختنق».. السجن 30 سنة لشاب أمريكي بتهمة قتل صديقته

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«وضعها في حقيبة وتركها تختنق».. السجن 30 سنة لشاب أمريكي بتهمة قتل صديقته «وضعها في حقيبة وتركها تختنق».. السجن 30 سنة لشاب أمريكي بتهمة قتل صديقته

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قضت محكمة في ولاية كونيتيكت الأمريكية بالسجن 30 سنة على شاب، 25 عاما، بعد قتله صديقته السابقة بطريقة بشعة.

وحكم على خافيير دا سيلفا روخاس بالسجن 30 سنة لاختطافه صديقته السابقة فاليري رييس، ووضعها في حقيبة، وتركها تختنق على جانب طريق.

وكان خافيير تشاجر مع فاليري، وتصاعد الخلاف منتهيا بتعرض الفتاة لإصابة في الرأس وكدمات بالوجه.

وحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، وضع خافيير الفتاة في حقيبة، بعدما وضع شريطا لاصقا على فمها، وربط يديها وساقيها بإحكام، ونقلها لمنطقة منعزلة، وتركها هناك لتموت مختنقة.

وتمكنت الشرطة من كشف هوية قاتل فاليري بعد العثور على جثتها، حيث كانت بعض الأنسجة تحت أظافرها، الأمر الذي أتاح معرفة منفذ الجريمة عبر تحليل الحمض النووي.

وتبيّن من تحقيقات الشرطة أن خافيير سرق من حساب فاليري المصرفي مبلغا من المال باستخدام بطاقة الصراف الآلي التي كانت بحوزته، بالإضافة إلى كمبيوتر وجهاز «آيباد».

وعقب الحكم، قال خافيير معتذرا من عائلة فاليري: «لا توجد كلمات يمكن أن تعبّر عن مدى شعوري بالصدمة بسبب الأفعال التي ارتكبتها. لن أغفر لنفسي لذلك. لا أستطيع أن أطلب منكم أن تسامحوني لأنني لا أستحق ذلك».

المصرى اليوم

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