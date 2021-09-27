أخبار عاجلة

بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين -
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية -
احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ -
آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين -
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة -
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة -
الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء -
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد -
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها) -
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الرياض" يعلن انطلاق البرامج التدريبية المسائية

Print
"تعليم الرياض" يعلن انطلاق البرامج التدريبية المسائية "تعليم الرياض" يعلن انطلاق البرامج التدريبية المسائية
لتهيئة شاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز نموهم المهني

أعلنت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض، انطلاق برامجها التدريبية المسائية للتدريب (عن بُعد) خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1443هـــ.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد الرفاعي؛ أن البرامج التدريبية المسائية تأتي استكمالاً لخطط وبرامج التدريب التربوي في إتاحة مزيد من الفرص التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز النمو المهني لديهم.

وأشار الرفاعي؛ إلى أن البرامج التدريبية تبدأ بالفترة المسائية عند الساعة 6:30 مساءً، وعلى مدى 3 ساعات يومياً، مشيراً إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر بوابة تعليم الرياض (نظام التدريب) www.riyadhedu.gov.sa، وينتهي قبل يوم من بدء البرنامج التدريبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين

بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين

بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية

بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية

احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ

احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19