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«خيانة حقيقية».. تعليق غاضب من سيد معوض على إعلان مرتبات جهاز البدري

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«خيانة حقيقية».. تعليق غاضب من سيد معوض على إعلان مرتبات جهاز البدري «خيانة حقيقية».. تعليق غاضب من سيد معوض على إعلان مرتبات جهاز البدري

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قال سيد معوض، مدرب منتخب ، إنه لأول مرة يتم الكشف عن مرتبات الجهاز الفني، مستشهدًا بمدربين سابقين على رأسهم حسن شحاتة والأرجنتيني هيكتور والراحل محمود الجوهري، الذين لم يتحدث أحد عن أجورهم.

وأضاف معوض، في تصريحات تليفزيونية، أن «الخيانة الحقيقية هي إعلان مرتبات الجهاز الفني، خاصة وأنه تم تسريب أمانة، فضلًا عن أنه لم يحدث ما تردد بشأن طلب جهاز زيادة 10%».

واستكمل تصريحاته، أنه «ليس طبيعيًا أن يتحدث جهاز المنتخب عن زيادة 10% بعد جائحة »، مضيفًا: «اللي طلع الخبر يسأل عنه لأنه كان غرضه تسخين علشان الناس تقول البجاحة دي».

وواصل سيد معوض حديثه أن «الغرض من تسريب الخبر هو شحن الرأي العام ضد جهاز المنتخب. عايزين الجمهور يقول الجهاز الفني قاعد في البيت وبيطلب زيادة في مرتبه وأنا لو واحد من الجمهور ووصلني خبر زي ده هنفعل».

المصرى اليوم

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