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«سقطت من ارتفاع 10 أمتار».. مصرع طفلة داخل ملاهي في الإسكندرية

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«سقطت من ارتفاع 10 أمتار».. مصرع طفلة داخل ملاهي في الإسكندرية «سقطت من ارتفاع 10 أمتار».. مصرع طفلة داخل ملاهي في الإسكندرية

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شهدت ملاهي الرأس السوداء، شرق الإسكندرية، حادث مصرع طفلة، 12 سنة، أثناء توجهها مع أسرتها إلى إحدى الألعاب رغبة منها في ركوبها.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغا بسقوط طفلة من لعبة «الإعصار» بمنطقة الراس السوداء ونقلها للمستشفى وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى.

وبسؤال أهل الفتاة، أفادوا بانهم كانوا في فسحة للملاهي، وقامت الطفلة بركوب لعبة الإعصار، وفور تشغيل اللعبة بعدة دقائق فوجئوا بسقوطها من على مسافة 10 أمتار وارتطامها بأجزاء من اللعبة، وتوجهوا بها إلى أحد المستشفيات ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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