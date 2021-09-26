محمد صبحي: الانضمام للمنتخب حلم وتحقق .. ولن أكون ضيف شرف

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أعرب محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن سعادته البالغة، بانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الأول لمباراة ليبيريا الودية، التي ستقام الخمبيس المقبل، استعدادا لمواجهتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم قطر 2020.

وقال محمد صبحي، في تصريحات تلفزيونية :«سعيد للغاية بانضمامي للمنتخب، هذا أول معسكر لي مع المنتخب الأول، إنشاء الله، أكون عند حسن ظن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب».

وأضاف :«لم أتوقع الانضمام للمنتخب»، مضيفًا :«الانضمام لمنتخب مصر حلم وتحقق، حيث كان هدفي الأساسي في الموسم المقبل، الانضمام للمنتخب».

وتابع :«لن أكون ضيف شرف في المنتخب، سأبذل أقصى جهد لي في التدريبات، لكي أحصل على فرصتي مع الفراعنة».