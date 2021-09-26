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محمد صبحي: الانضمام للمنتخب حلم وتحقق .. ولن أكون ضيف شرف

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محمد صبحي: الانضمام للمنتخب حلم وتحقق .. ولن أكون ضيف شرف محمد صبحي: الانضمام للمنتخب حلم وتحقق .. ولن أكون ضيف شرف

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أعرب محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن سعادته البالغة، بانضمامه لمعسكر الوطني الأول لمباراة ليبيريا الودية، التي ستقام الخمبيس المقبل، استعدادا لمواجهتي ليبيا، في تصفيات قطر 2020.

وقال محمد صبحي، في تصريحات تلفزيونية :«سعيد للغاية بانضمامي للمنتخب، هذا أول معسكر لي مع المنتخب الأول، إنشاء الله، أكون عند حسن ظن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب».

وأضاف :«لم أتوقع الانضمام للمنتخب»، مضيفًا :«الانضمام لمنتخب حلم وتحقق، حيث كان هدفي الأساسي في الموسم المقبل، الانضمام للمنتخب».

وتابع :«لن أكون ضيف شرف في المنتخب، سأبذل أقصى جهد لي في التدريبات، لكي أحصل على فرصتي مع الفراعنة».

المصرى اليوم

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