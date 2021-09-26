أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19 -
"المدفع": انتهاء "شاهين" الثلاثاء والأمطار تتمركز على عمان والربع الخالي -
تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية -
أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار -
اختتام "برنامج ساهم" للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية بمؤسسة الملك خالد -
«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين -
«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل -
نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية -
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني -
محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظة البحيرة تستعد لموسم الشتاء

Print
محافظة البحيرة تستعد لموسم الشتاء محافظة البحيرة تستعد لموسم الشتاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافطة البحيرة درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، وقامت بمراجعة صفايات المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد فى جميع المصالح والشركات العامة والوحدات المحلية والمديريات المعنية بمواجهة تداعيات موسم الشتاء والأمطار.

وأصدر محافظ البحيرة توجيهات إلي إدارة الأزمات فى المحافظة بتكثيف الجولات لمراجعة مدي جاهزية الأجهزة المعنية بالتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء.

وقامت لجنة من إدارة الازمات والوحدات المحلية فى المحافظة بعمل متابعة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها.

وتابعت اللجنة أيضًا جاهزية محطات الصرف الزراعي وقامت بمراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي

وراجعت اللجنة مناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وأعمال تطهير الترع والمصارف.

وتابعت اللجنة موقف المزلقانات والمعابر الغير آمنة وغير الشرعية، كما تابعت موقف المعديات والمراكب النيلية للتأكد من التراخيصها وتوافر وسائل الأمان لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل

«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني