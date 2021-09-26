محافظة البحيرة تستعد لموسم الشتاء

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رفعت محافطة البحيرة درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، وقامت بمراجعة صفايات المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد فى جميع المصالح والشركات العامة والوحدات المحلية والمديريات المعنية بمواجهة تداعيات موسم الشتاء والأمطار.

وأصدر محافظ البحيرة توجيهات إلي إدارة الأزمات فى المحافظة بتكثيف الجولات لمراجعة مدي جاهزية الأجهزة المعنية بالتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء.

وقامت لجنة من إدارة الازمات والوحدات المحلية فى المحافظة بعمل متابعة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها.

وتابعت اللجنة أيضًا جاهزية محطات الصرف الزراعي وقامت بمراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي

وراجعت اللجنة مناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وأعمال تطهير الترع والمصارف.

وتابعت اللجنة موقف المزلقانات والمعابر الغير آمنة وغير الشرعية، كما تابعت موقف المعديات والمراكب النيلية للتأكد من التراخيصها وتوافر وسائل الأمان لها.