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تجديد علي معلول للاهلي.. الجناح التونسي يمدد موسمين مقابل 2.5 مليون دولار

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تجديد علي معلول للاهلي.. الجناح التونسي يمدد موسمين مقابل 2.5 مليون دولار تجديد علي معلول للاهلي.. الجناح التونسي يمدد موسمين مقابل 2.5 مليون دولار

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أغلق الدولي التونسي على معلول ملف العروض الخارجية التي وصلته الأيام الماضية من أندية خليجية وطلبت التعاقد معه في يناير المقبل بأرقام مالية كبيرة للغاية، وفقا لما نشره صيحفة تونس الرقمية مساء الأحد 26- 9- 2021.

أضاف التقرير التونسي، حسم اللاعب موقفه وقرر البقاء في الأهلي بعدما اتفق مع مسئولي القلعة الحمراء على تجديد عقده مع النادي لمدة موسمين مقابل مليونين و500 ألف دولار أمريكي.

ورغم أن العروض الخارجية كانت مُغرية للغاية للدولي التونسي إلا أنه فضّل البقاء مع الأهلي ورفض الرحيل، خاصة بعد تمسك القلعة الحمراء به لاسيما وإن اللاعب يشعر بالاستقرار والراحة في الأهلي.

وكشف مصدر في القلعة الحمراء أن الأهلي سيُعلن تجديد عقد على معلول خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الفريق ليس لديه ارتباطات خلال المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من مباراة إنبي أمس في دور الـ16 لكأس .

المصرى اليوم

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