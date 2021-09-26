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بالرابط.. البحوث الإسلامية يعلن نتيجة الابتعاث الخارجي للعام الحالي

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بالرابط.. البحوث الإسلامية يعلن نتيجة الابتعاث الخارجي للعام الحالي بالرابط.. البحوث الإسلامية يعلن نتيجة الابتعاث الخارجي للعام الحالي

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2021/2022؛ وذلك بعد مراحل الاختبارات المتعددة التي تم إجراؤها بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل والأزهر في دول العالم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن اختبارات المبعوثين اعتمدت على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة لم تقتصر على التحريري فقط، وإنما أعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة.

أضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط به في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيداً عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.

وأعلن مجمع البحوث الإسلامية أنه يمكن التعرف على نتيجة المقبولين من خلال الدخول على الرابط الآتي: https://www.azhar.eg/query?fid=151

المصرى اليوم

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