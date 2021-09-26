«المصل واللقاح»: دمج لقاحي الأنفلونزا وكورونا بعد اكتساب المجتمع مناعة القطيع

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قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن دمج لقاحي الأنفلونزا وفيروس كورونا سيحدث في حالة تطعيم 70% من المواطنين بعد إضعاف فيروس كورونا واكتساب المجتمع مناعة القطيع بالتطعيم وليس بالإصابة، وهذا الأمر سيحدث قريبا لدى الشعب ويصبح فيروس الكورونا موسميا كالإنفلونزا وسيكون جرعة واحدة سنويا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

وتابع الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "تسريع منظومة اللقاحات عالميا سيقضى على تحور الفيروس، بحيث يتم بوتيرة سريعة بالتوازي لكل الدول وعدم احتكار دول دون أخرى".

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن أي نبتة من النباتات في الطب الصيني القديم أو غيرة تقضى على الأورام السرطانية وهذا الكلام ليس له أي أساس علمي حتى الآن، ولا يوجد أى دليل علمى ولابد من البحث والدراسة الطويلة على مثل هذا الأمر.