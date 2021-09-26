حالة الطقس غدًا.. شبورة ورياح وانخفاض درجات الحرارة فى القاهرة والصعيد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدًا في القاهرة الكبري وجنوب الصعيد بمقدار طفيف، وتكون أعلى درجة حرارة في مصر غدًا 37ْ في إدفو، وتكون حالة الطقس غدًا قريبة من حالة الطقس اليوم على باقي الأنحاء.

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

وتظل الرياح نشطة على جنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، والرياح شمالية شرقية ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع.

ويكون البحر الأحمر مضطربًا، والرياح شمالية غربية، ويرتفع الموج بين مترين وربع و3 أمتار وربع.

يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وكذلك جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

ويميل طقس الإثنين للحرارة على القاهرة الكبرى وكذلك شمال الصعيد والوجه البحري.

ويظل طقس الغد خلال ساعات الليل مثل اليوم لطيفا على شمال البلاد وحتى القاهرة، بينما يكون معتدلاً على باقي الجمهورية.

درجات الحرارة غدًا في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بمقدار طفيف غدًا في القاهرة الكبري وجنوب الصعيد وتكون مستقرة على باقي أنحاء مصر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا في القاهرة

يميل الطقس في القاهرة غدًا للحرارة، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة العظمي 30ْ، والصغري 20.

درجات الحرارة وحالة الطقس في الإسكندرية غدًا

تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس في الإسكندرية غدًا معتدلاً، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 28ْ للعظمي، و18ْ للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن مصر

تستطيع معرفة حالة الطقس في موقعك من خلال الجدول التالي الذي أعدته الأرصاد الجوية.