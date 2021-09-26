«الضرائب» توجه نصيحة لـ«البلوجرز» و«اليوتيوبرز» لمنع تعرضهم للمساءلة القانونية

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نشرت صفحة مصلحة الضرائب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، مقطعًا لكبير باحثي المكتب الفنى لرئيس المصلحة، طلعت عبدالسلام، لشرح مستجدات ضرائب التجارة الإلكترونية وأنشطة إيرادات «اليوتيوبرز» و«البلوجرز»، مناشدًا مزاولي هذه الأنشطة بالتوجه لمأمورياتها للحصول على بطاقات ضريبية، حتى لا يتتعرضون للمساءلة القانونية.

قال عبدالسلام إن التجارة الإلكترونية أصبحت تشكل جانبًا مهما في الاقتصاد القومي، لتشكيلها جانبًا كبيرًا من التعاملات في المجتمع المصري، لاسيما في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف عبدالسلام أن الدولة مهتمة بالتجارة الإلكترونية؛ لذا أنشأت هيئة متخصصة لها بمصلحة الضرائب، وهي وحدة تهدف لحصر وتتبع لأنشطة التجارة الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تتبناها مصلحة الضرائب، موضحا أن الدولة تهتم بالتجارة الإلكترونية تشريعيًا؛ إذ تضمنها القانون لسنة 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عبدالسلام إلى اهتمام الدولة بضم الاقتصاد الإلكتروني كاقتصاد غير رسمي، بما يحقق العدالة وتوافق الفرص بين الشركات، لافتًا إلى حرص الدولة على إجراءات الميكنة بهدف محاصرة الاقتصاد غير الرسمي.

أكد عبدالسلام خضوع النشاط الاقتصادي عبر صفحات مواقع التواصل أو يوتيوب، للنظام الضريبي، ناصحًا من يقومون بأنشطة التجارة الإلكترونية وكذلك «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» بالتوجه لمأموريات ضرائب الدخل التابعين لها جغرافيًا، لإثبات مزاولة النشاط التجاري إلكترونيًا، وفتح ملف ضريبي حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية.

وأوضح عبدالسلام الأوراق المطلوبة لذلك، وهي إثبات مكان مزاولة النشاط التجاري الإلكتروني- حال وجد- برفقة صورة من بطاقة الرقم القومي، لفتح ملف ضريبي واستلام بطاقة ضريبية خلال 5 أيام عمل، موضحًا أن فتح البطاقة الضريبة يتم دون رسوم.