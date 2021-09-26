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شباب بشتيل يؤكد استبعاد أحد المرشحين للرئاسة بالمستندات والصور

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شباب بشتيل يؤكد استبعاد أحد المرشحين للرئاسة بالمستندات والصور شباب بشتيل يؤكد استبعاد أحد المرشحين للرئاسة بالمستندات والصور

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أعلن مركز شباب بشتيل عن موقفه من الأزمة التى شهدها المركز خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان احد المرشحين المستبعدين عودته لسباق الانتخابات واكد مركز الشباب ان اي اسم تم استبعاده رسميا من الكشوف النهائية للمديرية المنوطة بالاشراف علي الكشوف لن يتم ادراجه في ورق الاقتراع أثناء الانتخابات.

وتلقت المصري اليوم عددا من المستندات من أحد أعضاء مجلس ادارة مركز شباب يفيد باستبعاد عدد من المرشحين من خوض الانتخابات لعدم توافر الشروط واكدوا التزامهم بالخطابات الرسمية سواء من الوزارة أو المديرية.

ونفي مجلس إدارة المركز ما ردده أحد المرشحين المستبعدين عن عودته لسباق الانتخابات بعد جلسته مع الدكتور ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيسة الادارة المركزية لمراكز الشباب.

واكد عضو ادارة المجلس ان ايمان عبدالجابر طلبت الملف الخاص لاحد المرشحين للاطلاع عليه والتعرف على الموقف القانوني لتنفيذه إلا ان المرشح روج انه وعدته باعادته للانتخابات مرة ثانية وهو الامر الذي لم يتبين صحته من عدمه حتي الان.

وعاد عضو المركز ليؤكد علي ان هذا المرشح تم استبعاده نهائيا ولن يخوض الانتخابات الا اذا تلقت مديرية الشباب والرياضة من الوزارة ما يثبت عكس ذلك مؤكدا انه اذا صحت تصريحات العضو المرشح لمنصب الرئاسة وتمت اعادته بقرار من وكيلة الوزارة وتم اخطارنا بذلك رسميا من المديرية سيتم ادراجه في الكشوف النهائية للمرشحين.

المصرى اليوم

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