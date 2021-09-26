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استشاري أمراض سمنة: «تكميم المعدة» يساعد في علاج الضغط والسكر

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استشاري أمراض سمنة: «تكميم المعدة» يساعد في علاج الضغط والسكر استشاري أمراض سمنة: «تكميم المعدة» يساعد في علاج الضغط والسكر

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري أمراض السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن معايير نجاح عملية تكميم المعدة تتمثل في خفض الوزن بدون أي مشكلة صحية، وتحسين حياته النفسية والوظيفية والشكلية، معقبًا: «نجاح العملية لا يتعلق بخفض الوزن فقط».

وتابع «السبكي»، في تصريحات تلفزيونية، أن زيادة الوزن بعد إجراء العملية يعني أن هناك مشكلة يجب العمل على حلها، مشيرًا إلى أن عملية التكميم تساعد في علاج الضغط والسكر والكثير من تبعات ما بعد السمنة.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لتحويل عملية التكميم لتحويل المسار، خاصة إذا كان مريض السمنة محبا للحلويات، لأن التحويل يمنع امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%، وبالتالي لا يزيد الوزن مع تناول السكريات والحلويات.

المصرى اليوم

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