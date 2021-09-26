أخبار عاجلة

وثيقة سرية أردنية.. عن سوريا وروسيا وسلوك النظام -
موسكو: إزالة عقبات تسجيل لقاحنا بمنظمة الصحة -
طلب إحاطة بالبرلمان ينتقد الفشل في مواجهة تأشيرات العمل المزورة -
وسط ارتفاع حالات الاصابة ب كورونا.. «الداخلية»:ضبط 9361 مواطنا لعدم ارتداء كمامة -
طائرة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد -
الزمالك يواجه الاتحاد الليبي وديا استعدادا لتوسكر الكيني -
جبالي يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب -
إقامة كوبرى زجاجي أمام المرسى الأثرى لمعبد الأقصر (صور) -
الأهلي يواجه وداد بوفاريك الجزائري في البطولة العربية لكرة السلة -
شوبير: من حق أجايى شكوى الأهلي في «فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الخارجية: حديث إثيوبيا لا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل لاتفاق بشأن «سد النهضة»

Print
وزير الخارجية: حديث إثيوبيا لا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل لاتفاق بشأن «سد النهضة» وزير الخارجية: حديث إثيوبيا لا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل لاتفاق بشأن «سد النهضة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة، شهد مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف شكري، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاء شهد التشاور حول تطورات ليبيا وطرح آخر مستجدات سد النهضة بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن وتناول اللقاء ملفي سوريا واليمن.

وأكد أنه تم طرح رؤية في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح وتأكيده على أهمية العمل المشترك والحديث عن القضايا الإقليمية.

وأوضح أن اللقاء مع الأمين العام كان به تفاهم بشأن موقف مصر بالنسبة للسد الإثيوبي، وأن مجلس الأمن أكد أهمية التوصل إلى حل ملزم بشأن قضية السد.

وتابع وزير الخارجية: «الحديث الإثيوبي كله مراوغة وعدم مصداقية ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر