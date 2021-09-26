وزير الخارجية: حديث إثيوبيا لا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل لاتفاق بشأن «سد النهضة»

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة، شهد مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف شكري، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاء شهد التشاور حول تطورات ليبيا وطرح آخر مستجدات سد النهضة بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن وتناول اللقاء ملفي سوريا واليمن.

وأكد أنه تم طرح رؤية مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده على أهمية العمل المشترك والحديث عن القضايا الإقليمية.

وأوضح أن اللقاء مع الأمين العام كان به تفاهم بشأن موقف مصر بالنسبة للسد الإثيوبي، وأن مجلس الأمن أكد أهمية التوصل إلى حل ملزم بشأن قضية السد.

وتابع وزير الخارجية: «الحديث الإثيوبي كله مراوغة وعدم مصداقية ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق».