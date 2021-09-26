خالد الصاوى : لدى شك في قدراتي التمثيلية

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قال الفنان خالد الصاوى: «الوسواس دائما يلاحقني وحتى عندما وصلت لـ40 سنة من عمرى، عندما كنت أشاهد عمل لي لا اقتنع به ويكون لدي شك في قدراتي التمثيلية وبالنسبة لمنهج أؤمن دائما أن التقمص للفنان لو زاد عن حده سيؤدي لمرض نفسي، لذلك أحاول بالموازنة أثناء مذاكرتي للشخصيات التي أقدمها حتى لا تترك أثر في نفسي».

وتحدث «الصاوى» خلال مشاركته في ندوة تكريمه على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائى والذى افتتح أمس في دورته الـ27، عن كواليس تقديمه شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في فيلم للمخرج أنور القوادري قائلاً: «تقديم شخصية الزعيم الكبير كان تحدي خاصة أنه سبق أن قدمه بنجاح كبير الفنان أحمد زكي فذاكر كل ما هو متاح عن الزعيم الراحل منذ طفولته حتى وفاته بما في ذلك خطبه ومن كثرة مذاكرتي لهذه الشخصية شعر بالخوف ولذلك يعتبر الفيلم نقلة بالنسبة له».

عن تأثير والده المحامي الكبير جمال الصاوي عليه كذلك عمله في مجال المحاماة معه أضاف: «هو قدوتي في حياتي وتعلمت منه كيف تكون شكل العلاقة بيني وبين الجمهور والفن، وكيف تكون علاقتي بالشخصية التي أقدمها بشكل قناعاتي، فأنا من مواليد عام 1963 وبعد ميلادي بأربع سنوات حدثت نكسة 67 فكبرت وجدت خريطة سيناء معلقة في منزلنا».

كما تحدث عن تكراره لتقديم شخصية الضابط في عدد من الأعمال وكان آخرها في مسلسل «القاهرة كابول» قال الصاوي: تقديم شخصية رجل الأمن بالنسبة لي كانت أصعب من شخصية المحامي لذلك كنت حريص أن يكون هناك وقت طويل بين كل شخصية والثانية حتى لا يكون تشابه بينهم ولا يتم حصري في هذه النوعية من الأدوار«. وأشار إلى أنه دائما يتعامل مع أي دور وكأنه سيكون آخر دور يقدمه فيضع كل طاقاته وجهوده فيه.

خالد الصاوى على هامش "الإسكندرية السينمائى": الوسواس بيلاحقني ولا أقتنع بأعمالي ولدى شك في قدراتي التمثيلية (صور)

خالد الصاوى على هامش "الإسكندرية السينمائى": الوسواس بيلاحقني ولا أقتنع بأعمالي ولدى شك في قدراتي التمثيلية (صور)

خالد الصاوى على هامش "الإسكندرية السينمائى": الوسواس بيلاحقني ولا أقتنع بأعمالي ولدى شك في قدراتي التمثيلية (صور)