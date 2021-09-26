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تحرير 603 محاضر تموينية دمياط

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تحرير 603 محاضر تموينية دمياط تحرير 603 محاضر تموينية دمياط

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها.

وأضافت أن مديرية والتجارة الداخلية بدمياط حررت ٦٠٣ محاضر خلال الحملات المُنفذة في النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى، حيث تم تحرير عدد (٦٣) محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وإدارة مخبز بدون ترخيص، وبالمرور على الأسواق تم تحرير (٥٤٠) محضر بعد رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم اعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

وقامت المديرية بسحب (٣٢) عينة منهم (١٠) عينات من القمح المُعد للطحن و(١٢) عينة من دقيق ٨٢٪ و١٠ عينات من النخالة، إلى جانب (٢٣) عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

المصرى اليوم

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