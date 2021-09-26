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مقيمان مصريان يرفعان العلم السعودي في أعلى قمة جبل مطلول في عريعرة

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تعبيراً عن مشاعر أخوية جياشة ومشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ91

مقيمان مصريان يرفعان العلم السعودي في أعلى قمة جبل مطلول في عريعرة

تمكن مقيمان من الجالية المصرية من رفع العلم السعودي في أعلى قمة جبل مطلول في عريعرة في المنطقة الشرقية تعبيراً عن مشاعر أخوية جياشة ومشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 91.

وتفصيلاً، قال المقيم الدكتور خالد عبد الرزاق: بمشاعر أخوية جياشة نهنئ إخواننا السعوديين باليوم الوطني الـ ٩١ وندعو لهم بدوام التقدم والازدهار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –، ومن هذا المنطلق قررنا مشاركة إخواننا فرحتهم في مركز عريعرة برفع العلم السعودي فوق أعلى قمة جبل مطلول تعبيراً عن هذه المشاعر الأخوية.

وأضاف المقيم أحمد حسن: في ذكرى توحيد المملكة العربية حرصنا على وضع بصمة مختلفة في المنطقة التي نقطن بها بعد أن شهدنا الاحتفالات في مدينة الخبر وردت لدينا الفكرة وهي الصعود إلى أعلى قمة جبلية ورفع العلم عليها مشاركين إخواننا السعوديين فرحتهم بهذا اليوم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لاقت استحساناً من أهالي المنطقة.


وأكد "حسن" أن هذا الفعل أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن الغالي حامي ديار العرب والمسلمين ودام عز الوطن وشعبه وحكامه.

مقيمان مصريان يرفعان العلم السعودي في أعلى قمة جبل مطلول في عريعرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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