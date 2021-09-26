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4 فنانين سعوديين يشاركون احتفالات العالم بـ"يوم السياحة" في الغردقة

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4 فنانين سعوديين يشاركون احتفالات العالم بـ"يوم السياحة" في الغردقة 4 فنانين سعوديين يشاركون احتفالات العالم بـ"يوم السياحة" في الغردقة
ضم مشاركين من 12 دولة

4 فنانين سعوديين يشاركون احتفالات العالم بـ

شهدت مدينة الغردقة المصرية مهرجانًا عالميًّا للفنون، أُقيم بطريق "الممشى السياحي" بالغردقة بمشاركة فنية سعودية غير مسبوقة بلوحات تشكيلية عدة، تتميز بالإبداع.

وضم الوفد السعودي أربعة فنانين، هم: ماني غيث ونهار مرزوق وروزانا المنصوري ومحمد حيدر.

وأعرب الفنانون عن سعادتهم بتلك المشاركة مشيدين بالتنظيم في مدينة الغردقة السياحية.

وشارك ١٢٠ فنانًا وفنانة من ١٢ دولة عربية ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي.

وجاءت أبرز المشاركات من ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وإنجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

ويشمل الكرنفال أربعة أقسام، بينها التشكيل المجسَّم، والرسم والتصوير على المجسمات، والسيرف بورد، إضافة لفرق موسيقية واستعراضية يوميًّا، تقدِّم إبداعاتها أمام الجمهور بالممشى السياحي، وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفة من آرت والأعمال المركَّبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقة أوركسترا مصر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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