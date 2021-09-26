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مقرر «القومي للسكان» السابق: «لو عايزين ننهي مشاكل لازم نحل الزيادة السكانية»

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مقرر «القومي للسكان» السابق: «لو عايزين ننهي مشاكل مصر لازم نحل الزيادة السكانية» مقرر «القومي للسكان» السابق: «لو عايزين ننهي مشاكل لازم نحل الزيادة السكانية»

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أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، فعالية وأمان وسائل منع الحمل.

ونفى حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، ما يتردد حول تسبب حبوب منع الحمل في التسبب بسرطان الثدي أو أي مشكلات أخرى، مؤكدا أهمية الالتزام بالحصول على الوسيلة وفقا لنصائح وتعليمات أطباء أمراض النساء والتوليد، عقب إخباره بالتاريخ المرضي للعائلة بأكملها.

وأكد أن الزيادة السكانية تعد أخطر مشكلة تواجه ، معلقا: «لو عايزين نحل كل مشاكل مصر لازم نبدأ بهذه المشكلة».

وشدد حسن على أهمية رفع درجة الوعي لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، مع طمأنة السيدات بشكل مستمر على أمان وفعالية وسائل منع الحمل، مقترحا تخصيص حوافز إضافية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، وطالب بتغليظ العقوبات والغرامات على جريمة التسريب من التعليم أو توظيف الأطفال، فضلا عن توقيع غرامات وعقوبات على زواج القاطرات ضمن جهود مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

المصرى اليوم

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