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أزمة لإعادة مرشح مستبعد بمركز شباب بشتيل.. ووكيلة الوزارة ترفض التعليق

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أزمة لإعادة مرشح مستبعد بمركز شباب بشتيل.. ووكيلة الوزارة ترفض التعليق أزمة لإعادة مرشح مستبعد بمركز شباب بشتيل.. ووكيلة الوزارة ترفض التعليق

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تلوح في الافق بوادر أزمة بين مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وبين إيمان عبد الجابر، وكيلة وزارة الشباب والرياضة و رئيسة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بعدما ترددت انباء داخل مركز شباب بشتيل عن اعادة احد المرشحين المستبعدين من القائمة النهائية للانتخابات بعدما عقد جلسه مع رئيسة الادارة المركزية بديوان عام الوزارة.

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة مركز شباب بشتيل أن عبد الرحيم حسان رئيس المجلس المستبعد تم حذف اسمه من قائمة المرشحين بناء علي خطاب رسمي من ادارة الشؤون القانونية بالمديرية لعدم توافر بعض شروط الترشح لديه.

وقال عضو محلي الإدارة ان المرشح المستبعد رسميا اكد للجميع ان الدكتورة إيمان عبد الجابر رئيسة الادارة المركزية لمراكز الشباب وعدتهباعادته لخوض الانتخابات مره اخري عقب جلسته معها

وقال عضو المجلس ان حسان ابلغ انصاره اليوم انه سيعود لخوض الانتخابات وانه ينتظر قرار بالغاء قرار استبعاده من القائمة النهائيةفضلا عن مطالبته للمدير التنفيذي للمركز برفع الاعلان الخاص باستبعاده من لوحة إعلانات المجلس

ياتي هذا فيما رفضت الدكتورة ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيسة الادارة المركزية لمراكز الشباب التعليق علي الأزمة ورفضت الادلاء بتصريحات رسمية للمصري اليوم التى تواصلت معها بشتي الطرق .

المصرى اليوم

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