سان مارينو - San Marino- دولة أوروبية تبحث عن عريس.. كيف استقبلت نجوم الكرة؟

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الزواج من فتيات سان مارينو جذب العديد من الشباب في العديد من الدول ومنها مصر، خاصة بعد إعلان وزارة خارجية سان مارينو نقص الذكور داخلها والحاجة لزواج فتيات البلدة من مواطنين خارج الحدود، أصبحت كلمة سان مارينو ترند جوجل بمصر.

وظهر الدولة الأوروبية في السنوات السابقة كوجهة لنجوم كرة القدم في العالم حيث عُرف عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، حضور العديد من الحفلات هناك، وكذلك إبراهيموفيتش، لاعب ميلان.

وتحاول الحكومة في سان ريمو تطوير لعبة كرة القدم بالتعاقد مع محترفين ودعم بطولة الأندية من أجل الارتقاء بمستوى المنتخب الذي لم يحظةى بمكانة عالمية قوية حتى الآن.

سان مارينو - San Marino.. دولة أوروبية تبحث عريس بتسيهلات مغرية.. تعرف على الشروط

حددت حكومة سان مارينو إجراءات زواج الشباب من فتيات سان ماريون، والأوراق المطلوبة للزواج، والشروط اللازمة لذلك وكذلك التسهيلات المقدمة منها للأجانب في جميع دول العالم. تمتلك سان مارينو أقل تعداد سكان بين أعضاء مجلس أوروبا، لكنها في الوقت نفسه كما تعد من أغنى البلدان في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. سان مارينو تعد وجهة مثالية للستوق لكونها لا تعرف الضرائب، وبالتالي تتوافر فيها جميع السلع بأسعار أرخص من الدول المجاورة لها.

شهادة الميلاد.

إثبات الحالة الاجتماعية.

المؤهل التعليمي الخاص بك.

السيرة الذاتية.

التكفل بكافة المصاريف الخاصة بحفل الزفاف.

التكفل بـ إجراءات الزواج كاملة من المنزل وأثاثه.

عند إتمام مراسم الزواج، يحصل الشاب على الجنسية رسميًا.

الحصول على مبلغ نقدي كهدية من الحكومة للعروسين.

أو جمهورية سان مارينو الأكثر صفاء هي دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية على الجانب الشرقي من جبال الأبينيني وهي عبارة عن مكتنف تحيط به إيطاليا. تزيد مساحتها قليلًا عن 61 كم2 وبتعداد سكان يقدر بأكثر من 30،000. عاصمتها هي مدينة سان مارينو. تمتلك سان مارينو أقل تعداد سكان بين أعضاء مجلس أوروبا.

تقع سان مارينو داخل الأراضي الإيطالية على الجهة الشرقية لسلسلة جبال الأبيني. أعلى ارتفاعاتها يبلغ 749 متر فوق سطح البحر. وهي تقع في جنوب أوروبا. الجمهورية لا تطل على البحر ولا يوجد بها أنهار أو بحيرات. المناخ هو مناخ بحر متوسط، حار صيفاً ومعتدل شتاءً.

سان مارينو هي أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم، حيث أنها استمرار للمجتمع الرهباني الذي تأسس في 3 سبتمبر 301 على يد الحجار مارينوس من راب. تقول الأسطورة أن مارينوس غادر راب والتي كانت حينها مستعمرة رومانية باسم أربا في 257 عندما أصدر الإمبراطور المستقبلي ديوكلتيانوس مرسومًا بإعادة بناء أسوار مدينة ريميني، والتي كانت قد دمرت على يد القراصنة الليبورنيين.

دستور سان مارينو الذي سن في عام 1600 هو أقدم دستور في العالم لا يزال ساري المفعول. يعتمد اقتصاد البلد أساسًا على التمويل والخدمات والصناعة والسياحة. تعد من أغنى البلدان في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (للفرد) مع أرقام مماثلة لبعض المناطق الإيطالية الأكثر نموًا مثل لومبارديا وترينتينو ألتو أديجي. تعتبر سان مارينو ذات اقتصاد مستقر للغاية مع واحد من أدنى معدلات البطالة في أوروبا ومن دون أي دين وطني وفائض في الميزانية.

يبلغ عدد سكان الجمهورية أكثر من 32 ألف نسمة، الكثافة السكانية في الكيلو متر هو 494 نسمة (عام 2007). وهناك الكثير من مواطنين سان مارينو مقمين في الخارج ما يزيد عن 12000 نسمة، ولكن جيلا بعد جيل يحافظون على جنسيتهم ولهم حق التصويت في الانتخابات. لا يوجد فرق عرقي أو لغوي أو ديني بين سكان سان مارينو والمناطق الإيطالية القريبة. اللغة الرسمية هي الإيطالية بينما الديانة الرسمية هي المسيحية الكاثوليكية.

هذه الجمهورية الصغيرة سان مارينو شعارها هو الحرية دائما وحصلت هذه الجمهورية الصغيرة على استقلالها بعد تعرضها للتهديد عدة مرات طوال تاريخها. خضعت سان مارينو لثلاث غزوات عسكرية قصيرة. في عام 1503 احتلها سيزار بورجيا وضمها لجمهوريتة لمدة بضعة أشهر حتى وفاته. ووقع لها إحتلال آخر في عام 1944 بالقوات الألمانية المنسحبة ولاحقا بالحلفاء، الذين احتلوها لبضعة أسابيع. وفي يوم 8 أكتوبر 1600 صدر أول دستور مكتوب، في التشريعات القانونية لجمهورية سانكتي ماريني، وهو لا يزال الأساس لمصادر القانون في سان مارينو، مع ان القانون الانتخابي في الثلاثينات من القرن الماضي.

واكتشف مؤخرا أنه حصلت عملية تدهور في المؤسسات الكبرى لـ الدولة مثل مؤسسة المجلس العام، الذي وجد أنه خال من أي شكل من الرقابة، وأصبح بهذا أداة لتحقيق مصالح لعدد قليل من أسرة باتريسيان. والمجلس في الواقع لم يعد ينتخبهم. وفي بداية القرن السابع عشر أدخل اتفاق مع الدولة والكنيسة.

ويقال أنه لإظهار امتنانهم، عرضت نفسها على نابليون سان مارينو لتوسيع حدودها في عرض البحر، وفي عام 1739، محاولة ضم إلى الدولة للكنيسة التي أطلق الكاردينال، فشلت بسبب تدخل السلطات في ذلك الوقت، والعصيان المدني واحتجاجات من قبل البابا كليمنت الثاني عشر.

هناك 220 كيلومترا من الطرق في البلاد، والطريق الرئيسي يسمى طريق سان مارينو السريع. ترخص سلطات سان مارينو المركبات الخاصة بلوحات مميزة والتي تكون بيضاء مع أرقام زرقاء وشعار النبالة، وعادة ما يكون رمز اللوحة مكون من حرف وما يصل إلى أربعة أرقام. كثير من المركبات تحمل أيضا رمز السيارة الدولية (باللون الأسود على ملصق بيضوي أبيض)، والذي هو «RSM».

الوصول إلى جمهورية سان مارينو يعني تخصيص وقت للتسوق لأنها دولة خالية من الضرائب، حيث تكون أسعار المشتريات أرخص بكثير من بقية إيطاليا والاختيار واسع للغاية بين منافذ البيع ومراكز التسوق ومتاجر الملابس المنتشرة بين الـ9 قلاع، كل ذلك إلى جانب الاستمتاع بشراء هدايا تذكارية من العصور الوسطى للمدينة.

معالم السياحة الأبرز في سان مارينو

وتعد جمهورية سان مارينو هي الوجهة المثالية لأولئك الذين يحبون المشي بين العجائب التي أنشأتها الطبيعة الأم، والقيام بالعديد من الرحلات الاستكشافية في الكهوف والأنفاق والصهاريج والأقبية التي تخفيها المدينة القديمة، الواقعة بانسجام بين الأساطير الشعبية والألغاز وحطام التاريخ الخالد.

1- بلدية سيرافالي.

2- بلدية دومانيانو.

3- بلدية فايتانو.

4- بلدية بورجو ماجوري.

5- بلدية مدينة سان مارينو.

6- بلدية كييزانوفا.

7- بلدية أكوافيفا.

8- بلدية فيورنتينو.

9- بلدية مونتيجاردينو.

العملة المتداولة هي اليورو مع أن سان مارينو ليست دولة في الاتحاد الأوروبي. القطاع السياحي يساهم بما نسبته 50% من اقتصاد البلاد، حيث زارها على سبيل المثال عام 1997 3.3 مليون سائح. أهم القطاعات الأخرى: المصارف، صناعة الكهربائيات والسيراميك، صناعة النبيذ والجبن. الطوابع البريدية الخاصة بسان مارينو لا تستعمل إلا داخل الجمهورية، ولكنها ذو قيمة عالية بين جامعي الطوابع. لا توجد سكك حديدية، موانئ أو مطارات في الجمهورية. أقرب ميناء هو ميناء ريميني الإيطالي. يربطها بالبلدات الإيطالية القريبة طرق برية عدة.

من أهم الصناعات في سان مارينو :السياحة والصناعات المصرفية والإلكترونيات والمنسوجات والخزف والاسمنت والخمر.

يحتل جواز سفر سان مارينو حاليًا المرتبة 19 وفقًا لمؤشر تقييم جوازات السفر Guide لتصنيف جوازت السفر. توفر جوازات سفر سان مارينو إمكانية السفر والوصول بدون تأشيرة إلى 172 دولة، مما يجعلها واحدة من أكثر جوازات السفر المرغوبة في العالم مع تميزها بدرجة تنقل عالية جدًا.

ويتمتع حاملو جوازات سفر سان مارينو بحق السفر والوصول بدون تأشيرة وكذلك إمكانية السفر والحصول على تأشيرات فور الوصول إلى دول مثل البرازيل واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكمله، مما يسمح لحاملوها بإمكانية القيام بالسفر الفوري في جميع أنحاء العالم تقريبا، ومع ذلك، سيحتاج حاملو جوازات سفر سان مارينو إلى تأشيرة مسبقة لدخول حوالي 57 وجهة في العالم، ومنها دول كالهند وروسيا وغانا.

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