صدمت وجهها بالحائط.. الحبس 6 أشهر لربة منزل قتلت ابنتها بالإسكندرية

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي رئيس المحكمة ربة منزل بالحبس ٦ أشهر بتهمة ضرب أفضى إلى موت لقيامها بضرب ابنتها ما أدى لوفاتها. وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد حليم خيري ومحمد عاطف مشال وسكرتير الجنايات ممدوح رفعت.

كشفت أوراق القضية رقم 18265 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عن تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد تلقيه بلاغا بوفاة طفلة بمحل سكنها دائرة القسم .

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بأن حال معاقبة المتهمة «ن.م.ح» ربة منزل لابنتها المجني عليها «ر.ع.إ» 11 سنة، دفعتها ما أدى لاصطدام وجهها بالحائط فشعرت المجني عليها بحالة أعياء فتوجهت إلى النوم، وعندما حاولت أمها أيقاظها فوجئت بوفاتها. ونفت الأم في التحقيقات تعمدها قتل ابنتها وأوضحت أنها كانت تحاول تأديب المجنى عليها فوجهت لها النيابة العامة تهمة ضرب أفضي إلى الموت، وأحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .