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خبيرة تغذية: قلب الساعة البيولوجية للجسم يزيد الوزن ويضعف المناعة

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خبيرة تغذية: قلب الساعة البيولوجية للجسم يزيد الوزن ويضعف المناعة خبيرة تغذية: قلب الساعة البيولوجية للجسم يزيد الوزن ويضعف المناعة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول ألياف الأناسيليم والكوجيك مهم للغاية، لأنها تستمر فترة طويلة داخل المعدة، كما أن الألياف تشعر بالعطش، ومع شرب المياه يزيد حجم الألياف داخل المعدة، وهذا يؤدي إلى تقليل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام.

وتابعت «سهيل»، فيب تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن تناول الطعام في الساعات النهارية أمر ضروري، لأن ماكينة حرق داخل الجسم لا تعمل ليلاً، وبالتالي يزيد الوزن، مشيرة إلى أن مريض السمنة يعاني من انقطاع التنفس، والشخير الحميد، الذي ينتهي بعد فقدان الوزن.

وشددت على ضرورة عدم قلب الساعة البيولوجية للجسم، لأن هذا يزيد الوزن ويضعف الجهاز المناعي للجسم، معقبة: «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء».

وأشارت إلى أن مريض السمنة المقبل على اتباع نظام غذائي لابد أن يحصل على مكمل غذائي يحتوي على فيتامينات للحفاظ على نضارة البشرة، وعدم تساقط الشعر مثلما يحدث في الغالب.

المصرى اليوم

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