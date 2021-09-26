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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

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تصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم الأحد، حيث تفوق آرسنال على منافسه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعرض ساوثامبتون للهزيمة من ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد.

وكانت مباريات الجولة شهدت نتائج غير متوقعة وعروض قوية خلال اليومين الماضيين حيت تعادل رفاق المدرب يورجن كلوب مع بيرنتفورد بنتيجة 3-3 وانتصر مانشستر سيتي على تشيلسي بهدفين دون مقابل، فيما ابتعد مانشستر يونايتد عن الصدارة بعد الخسارة أمام استون فيلا بهدف نظيف.

وفشل فريق نورويتش سيتي في الوصول إلى النقطة الأولى ومغادرة قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، مكتفيًا بتسجيل هدفين واستقبال 16 هدفًا ليكون الأسوء في المنافسة وذلك بعد مرور 6 جولات فقط.

وأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

ليفربول 14
مانشستر سيتي 13
تشيلسي 13
مانشستر يونايتد 13
إيفرتون 13
برايتون 12
وست هام 11
أستون فيلا 10
برينتفورد 9
آرسنال 9
توتنهام 9
واتفورد 7
ليستر سيتي 7
وولفرهامبتون 6
كريستال بالاس 5
ساوثهامبتون 4
نيو كاسل 4
ليدز 3
بيرنلي 3
نورويتش سيتي 2

المصرى اليوم

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