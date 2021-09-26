الاتفاق يستأنف تدريباته في الراكة .. تأهبًا لملاقاة الفتح

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عقب الخسارة من الطائي

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، قبل أن يحتضن مواجهة فارس الدهناء مع الفتح يوم الخميس المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة من خلال 4 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

يُذكر أن الاتفاق يستعد لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.