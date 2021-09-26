ميكنة محكمة النقض في مؤتمر حواري يضم «التعاون الدولي»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عٌقد، اليوم الأحد، المؤتمر الحواري الخاص بميكنة محكمة النقض بين ممثلي وزارة التعاون الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية (AFDB)، ومنظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية الأوروبية (OECD)، في إطار تنفيذ فعاليات المنحة الموقعة بين الحكومة ومحكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة.

بدأت افتتاحية الحوار بكلمة ألقاها المستشار محمد حسن عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، وتناول فيها نائبي رئيس محكمة النقض، المستشار محمد أيمن سعد الدين، رئيس المكتب الفني المساعد للقسم المدني بمحكمة النقض، والمستشار عمرو الزهيري، مدير مركز معلومات محكمة النقض، آخر التطورات والمستحدثات التي وصلت إليها المحكمة بعد عدة اجتماعات تم فيها لقاءات من كافة الأطراف المعنية تباحثوا فيها ما تم خلال الـ10 سنوات الماضية من تطورات لحقت بمحكمة النقض جراء المشروعات الممولة من البنك الإفريقي للتنمية وبالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD).

ويأتي ذلك، اللقاء بمناسبة قرب انتهاء المنحة في نهاية نوفمبر هذا العام، وأيضًا بمناسبة العيد الـ60 لمنظمة التعاون الاقتصادى الأوروبية (OECD).