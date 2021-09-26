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100 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز بالكأس

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100 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك حالة الفوز بالكأس 100 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز بالكأس

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رصدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي مكافآة قدرها 100 الف جنيه لكل لاعب من لاعبي الفريق الكروي الأول حال الفوز ببطولة كأس .

ويواجه الزمالك، اسوان في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس والذي تم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب ارتباط الوطني، بالتصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات .

وستتفاوت المكافآة من كل لاعب حسب المشاركات وفقاً للائحة التي وضعها باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويواصل الزمالك، استعداداته لإنطلاق الموسم الجديد، في معسكر الاعداد الذي دخله الفريق مؤخراً بمدينة برج العرب بالأسكندرية.

المصرى اليوم

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