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رصدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مكافآة قدرها 100 الف جنيه لكل لاعب من لاعبي الفريق الكروي الأول حال الفوز ببطولة كأس مصر.

ويواجه الزمالك، اسوان في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس والذي تم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب ارتباط المنتخب الوطني، بالتصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وستتفاوت المكافآة من كل لاعب حسب المشاركات وفقاً للائحة التي وضعها باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويواصل الزمالك، استعداداته لإنطلاق الموسم الجديد، في معسكر الاعداد الذي دخله الفريق مؤخراً بمدينة برج العرب بالأسكندرية.