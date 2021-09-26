آرسنال يهزم توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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تمكن فريق آرسنال من تقديم مباراة قوية والفوز على منافسه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول

استطاع «الجانزر» من السيطرة على الكرة والاعتماد على التمريرات القصيرة في الوصول لمرمى الأبيض وهو ما أسفر عن هدف في الدقيقة 14 بأقدام اللاعب لإميل سميث، وعزز زميله الجابوني أوباميانج التقدم بهدف ثان في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 33 سجل ساكا من انطلاقة رائعة.

الشوط الثاني

واصل آرسنال السيطرة على الكرة في الشوط الثاني وتهديد مرمى رفاق المدرب نونو سانتو، وحاول الأبيض تقدم وتقليل الفارق في النتيجة وهو ما تم في الدقيقة 79 عن الطريق اللاعب الكوري سون هيونج مين.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد آرسنال إلى النقطة رقم 9 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الحادي عشر.