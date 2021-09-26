لبيب يستقبل وفد المدينة الليبي

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استقبل اليوم الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وفدا من نادي المدينة الليبي برئاسة الدكتور محمود بوذيان الذي حرص على إهداء درع نادي المدينة الليبي لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وطالب بوذيان بإعداد برتوكول تعاون بين الزمالك والمدينة الليبي، يبدأ بإقامة دورة عربية رباعية تجمع الزمالك مع أشقائه المدينة الليبي والإفريقي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

وكان في استقبال الوفد الليبي الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي عضو اللجنة.