أخبار عاجلة

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية -
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع -
«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين -
رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها -
نائب: حملة تطعيم كورونا بالجامعات تساهم في انتظام العام الدراسي الجديد -
حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

لبيب يستقبل وفد المدينة الليبي

Print
لبيب يستقبل وفد المدينة الليبي لبيب يستقبل وفد المدينة الليبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقبل اليوم الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي وفدا من نادي المدينة الليبي برئاسة الدكتور محمود بوذيان الذي حرص على إهداء درع نادي المدينة الليبي لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وطالب بوذيان بإعداد برتوكول تعاون بين الزمالك والمدينة الليبي، يبدأ بإقامة دورة عربية رباعية تجمع الزمالك مع أشقائه المدينة الليبي والإفريقي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

وكان في استقبال الوفد الليبي الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي عضو اللجنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار

رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار

محمد فاروق: بن شرقي رفض الاجتماع بمسؤولي الزمالك قبل رحلة المغرب

محمد فاروق: بن شرقي رفض الاجتماع بمسؤولي الزمالك قبل رحلة المغرب

مرتضى منصور يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد بطلان انتخابات الزمالك

مرتضى منصور يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد بطلان انتخابات الزمالك

أول مرشح لرئاسة الزمالك يُحمل وزارة الرياضة مسئولية دخول النادي في نفق مظلم

أول مرشح لرئاسة الزمالك يُحمل وزارة الرياضة مسئولية دخول النادي في نفق مظلم