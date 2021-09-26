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صبحي يلتقي فريق «النسور» لنشر ثقافة الممارسة الرياضية ..ويوجه بضمه لمشروعات الوزارة

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صبحي يلتقي فريق «النسور» لنشر ثقافة الممارسة الرياضية ..ويوجه بضمه لمشروعات الوزارة صبحي يلتقي فريق «النسور» لنشر ثقافة الممارسة الرياضية ..ويوجه بضمه لمشروعات الوزارة

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد بالمركز الأوليمبي بالمعادي، مجموعة من الشباب والفتيات أعضاء فريق «النسور» بمحافظة البحيرة، والتي تهدف مبادراتهم إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين أوساط المواطنين.

عرض فريق «النسور» الفكرة العامة لنشاطهم وبرامجهم التي ينفذوها منذ نشأتهم عام ٢٠١٥م حيث يهدفون إلى المساهمة في نشر ثقافة الممارسة الرياضية بجهود ذاتية من خلال العروض الرياضية التي يقدمونها، وتواصلهم المباشر مع المواطنين؛ لخلق الوعي بأهمية الرياضة، ودورها الإيجابي على الفرد.

أكد وزير الشباب والرياضة على تقديم الدعم الكامل لفريق النسور، بما يقدمونه من مشروعات وأنشطة تتعلق باللياقة البدنية الأمر الذي يتوافق واستراتيجية ورؤية الوزارة في نشر الثقافة الرياضية داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

طالب الوزير بتعميم مبادرة فريق «النسور» على مستوي كافة محافظات الجمهورية، وضم الفريق لمشروعات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الادارة العامة للقاعدة الشعبية»، وتسميته بنسور وزارة الشباب والرياضة للياقة البدنية، مشيداً بمستوي البنية الرياضية لأعضاء الفريق الذين يعدون نموذجاً إيجابياً داخل المجتمع.

المصرى اليوم

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