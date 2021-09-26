4 وديات تجهز الإسماعيلي لانطلاق الموسم الجديد

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طلب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الاسماعيلي، من الجهاز الاداري للفريق، التجهيز لاقامة اربع وديات، خلال معسكر اعداد الفريق في الاسكندرية، والذي يستمر حتي يوم 12 من اكتوبر الجاري.

وانتظم الاسماعيلي، في معسكر مغلق اعتباراً من «السبت» بمدينة الاسكندرية استعداداً لإستئناف مباريات الموسم الجديد، لرغبة طلعت يوسف، في الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وطلب يوسف، من الجهاز الاداري، ان تكون المباريات بصورة متدرجة، حيث تكون اول مباراتين للفريق، مع فرق الدرجة الثانية، على ان يختتم الفريق مبارياته بلقاءين مع فرق الدوري الممتاز.

وينتظم في المعسكر 33 لاعباً هم :

محمد صبحي ،محمد مجدي ،محمد فوزي ،أحمد عادل عبدالمنعم، باهر المحمدى ،محمد هاشم، مروان الصحراوي ،محمد نصر ،محمد عمار ،مصطفي فارس ،محمد بيومي ،عصام صبحي ،عبدالله جمعة ،أحمد أيمن ،محمود البدري، عماد حمدي ،محمد عادل ،محمد الشامي ،أحمد مدبولي ،أحمد مصطفي،محمد مخلوف ،محمود دونجا ،محمد صادق ،محمد عبدالسميع ،عمر الوحش ،مدحت فقوسة ،بابل، عبدالرحمن مجدي ،وجيه عبدالحكيم ،محمود عبدالله، شكري نجيب ،مروان شوقي ،شيلونجو.